Губернатор Югры ответила на 53 вопроса журналистов за 3,5 часа часа

Губернатор Югры Наталья Комарова провела ежегодную пресс-конференцию для федеральных, региональных и местных СМИ. Представители 64 средств массовой информации и блогосферы задали руководителю региона более 50 вопросов из самых разных сфер - о состоянии и перспективах развития системообразующих отраслей экономики, принципах формирования окружного бюджета, кадровой политике в Югре, обеспечении жильем населения региона, субсидировании коренных малочисленных народов Севера, об организации школьного питания в городах и поселках региона. Мероприятие, собравшее в зале около сотни журналистов, длилось три часа и двадцать пять минут. Прямую трансляцию, организованную в интернете, посмотрели более 20 тысяч человек, от них поступило порядка 200 вопросов.

В ответ на просьбу оценить инвестиционную политику региона Наталья Комарова сообщила, что по итогам 2018 года Югра ожидает более 960 миллиардов рублей инвестиций. В основном это вложения от проектов в области добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья. Однако есть и несколько заявок на размещение производств, например, сегодня идет работа над заявкой от предприятия "Северсталь", которая планирует создать промышленно-логистический парк в Сургутском и Нефтеюганском районах. Другое предприятие - "Березка газ" - планирует инвестиции в уже созданное предприятие по утилизации попутного нефтяного газа, компания "Конверсия" подала в региональный проектный комитет целый портфель проектов, которые могут быть локализованы на территории Югры.

- По очень приблизительному подсчету годовой заказ компаний, которые расположены на нашей территории, стоит больше 200 миллиардов рублей, - отметила губернатор. - В большинстве своем он размещается за пределами нашего региона. Но мы показали инвестору: если вы будете это делать здесь и сейчас, получите заказ гарантированно. Поэтому мы сейчас наблюдаем повышение активности инвесторов с интересом разместить на территории нашего региона то или иное производство.

Значительная точка роста, по словам главы региона - центр "Бажен". Это полигон, на котором будут отрабатываться технологии и оборудование для работы с трудноизвлекаемыми запасами. К участию в этом проекте привлекаются десятки инвесторов.

Так или иначе на конференции были подведены наиболее важные итоги уходящего года. В 2018-м ноу-хау для региона стала практика привлечения реальных предложений от жителей, которые ложатся в основу управленческих решений. Так была организована работа по подготовке и реализации указов президента. Наталья Комарова отметила, что этот формат работы востребован и эффективен.

- Для меня, как руководителя региона, очень важно было по-новому увидеть человека не только с запросом на решение какой-то задачи, но и с четкой гражданской позицией в отношении того или иного вопроса. Такой подход дает возможность говорить о том, что принятые решения - это народные решения, это народные государственные программы, - подчеркнула она.

Важнейшей темой не одного текущего года, а нескольких десятилетий для Югры остается проблема балков. Но именно в 2018-м к ней было привлечено пристальное внимание, в том числе и федеральных властей. Сейчас на территории Югры осталось менее 4 тысяч таких строений - больше половины уже ликвидированы.

- До 1 января 2019 года это количество еще сократится: все 10 муниципалитетов (где есть балки), активно работают с этим вопросом, и, судя по всему, 5 из них полностью должны освободиться от этого наследия до 1 июля следующего года, - подчеркнула глава региона. Из регионального бюджета муниципальным бюджетам выделено почти 8 миллиардов рублей - это тот объем, который необходим, чтобы все 9998 балков (столько их было в начале программы, в 2010 году) были снесены, и люди были расселены. Важно, что ресурсами они обеспечены, осталось их распределить, чтобы закрыть эту тему.

Журналистов интересовали и вопросы имиджа региона: концепция территориального маркетинга и брендинга, проблемы въездного и выездного туризма. Глава региона подчеркнула, что по прогнозу, Югру до конца года посетят более 600 человек. Неоценимое содействие международному продвижению недавно оказал президент России, который недавно подарил югорские деликатесы главам других государств на Саммите в Стамбуле.

Эмоциональный отклик аудитории вызвала просьба корреспондента газеты "Мегионские новости" поделиться ответом на вопрос "Югра для вас это…".

- На этот вопрос можно ответить по-разному, но я скажу, что Югра - это моя жизнь! - просто сказала Наталья Комарова.