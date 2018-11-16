В Югре кадровый резерв власти пополнили молодыми управленцами

В Югре завершился окружной этап проекта "Молодежная лига управленцев". Лига по сути своей - это эффективный механизм отбора самых талантливых, умных и амбициозных молодых ребят с современным видением решения проблем и доказавших, что они способны не только в теории, но и на практике решать сложные задачи управления.

По итогам Лиги девять победителей и призеров будут включены в базу данных, которая создана в Югре специально для пополнения кадров в органах власти, местного самоуправления, бюджетных учреждениях.

Югорчане, включенные в эту базу, получат приоритет при формировании делегаций для участия в окружных и всероссийских форумах. Кроме того, могут быть приглашены в качестве экспертов окружных молодежных проектов и даже рекомендованы на всероссийские проекты.

Победителей Лиги управленцев наградила глава Югры Наталья Комарова.

На протяжении четырех дней участники "Молодежной лиги управленцев Югры" проходили стажировки в различных департаментах, бюджетных учреждениях, общественных организациях региона. Молодые люди глубже изучили деятельность ведомств, а также составили собственные управленческие кейсы по своим направлениям.

Можно воплощать хоть завтра

В рамках церемонии награждения молодые югорчане представили Наталье Комаровой три лучших проекта.

Так, в направлении "Общественная сфера" был презентован кейс, разработанный представителями из Лангепаса, Пыть-Яха и Ханты-Мансийска. Ребята проходили стажировку в добровольном спасательном пожарном формировании, одна из миссий которого - совершенствование общественного сознания в области пожарной безопасности и гражданской обороны, а цель - формирование культуры безопасного поведения в повседневной жизни. По мнению управленцев, объединению необходимо отладить работу по приему заявок от желающих оказать помощь, создать единую платформу для этого. Кроме того, этой некоммерческой организации нужно принимать участие в крупных форумах, активно продвигая свой уникальный опыт. В дальнейшей перспективе формированию следует организовать работу по проведению стажировок на своей площадке, создавать собственные методические пособия, обучающие фильмы, а также сформировать и расширять социальную франшизу, транслируя свой опыт в другие муниципалитеты. По убеждению разработчиков, реализация таких решений позволит НКО полноценно вести деятельность, стать уникальным формированием на территории Югры.

- Это комплексный проект, в который можно вовлечь огромное число людей. Впервые об этом проекте было заявлено на гражданском форуме, который состоялся в начале года. Запрос на такую деятельность мощный, а результаты ее востребованы. При этом состав участников может быть самым разнообразным, - прокомментировала Наталья Комарова. - Это тот путь, который можно использовать органам власти для обеспечения пожарной безопасности и защищенности поселений региона, где не хватает профессиональных подразделений. Это перспективное направление.

Найти самых талантливых

В направлении "Бюджетная сфера" участники "Молодежной лиги управленцев" презентовали главе региона управленческий кейс по итогам стажировки в региональном молодежном центре. В итоге молодые люди предложили создать программу подготовки талантливой молодежи "Тренерское мастерство". Разработчики предложили каждому муниципалитету автономного округа предоставить по три кандидата в различных направлениях, например, предпринимательство, проектная деятельность, здоровый образ жизни. В этих направлениях федеральные эксперты будут проводить тренинги. По результатам таких занятий молодым людям присваивается статус тренеров, они будут включены в региональный реестр. Подготовленные таким образом специалисты будут вести обучающую деятельность уже в Югре. По завершении всех названных мероприятий участники предложили создать образовательный центр, не имеющий аналогов в Уральском федеральном округе, с рабочим названием "Альтаир". Его деятельность будет направлена на развитие потенциала одаренных югорчан.

За несколько месяцев участниками проекта стали около 350 человек. 37 из них- представители 19 муниципальных образований - признаны победителями в трех направлениях

- Это, бесспорно, позитивная идея. Но в то же время уже есть решения на этот счет. Поэтому важно не нарабатывать множество проектов. Здесь вопрос даже не в ресурсах, а в наставниках, технологиях, программах. Необходимо сконцентрировать возможности для молодых людей, и дать им дорогу, - сказала Наталья Комарова. - Этот набор идей можно вложить на обогащение уже запущенного проекта. Тогда эффект исполнения будет выше.

Оценивая предложение в части подготовки тьюторов, губернатор подчеркнула, что это очень важная задача, так как ощущается нехватка специалистов. По ее словам, необходимо сформировать программу, которая позволит наполнять образовательные площадки подготовленными наставниками.

Создадим молодежное правительство

Участники направления "Государственное и муниципальное управление", проходившие стажировку в окружном департаменте общественных и внешних связей, предложили создать в Югре молодежное правительство. Этот орган смог бы объединить молодежный актив автономного округа, тесно взаимодействуя с органами власти региона. Ребята выразили готовность разработать формат работы такого правительства. Исследуя систему поддержки НКО, команда пришла к выводу, что она требует проработки с применением проектного подхода и бережливых технологий. Таким образом, их предложение свелось к введению проектного менеджера, который смог бы заниматься сопровождением управления проектов, помогать руководителям некоммерческих организаций взаимодействовать с органами власти. Кроме того, по мнению разработчиков, в автономном округе необходимо создать коворкинг-площадку, где специалисты с общими интересами могли бы обменяться опытом, техническими базами, материалами, наработками и даже помещениями.

- В составе правительства действует проектный департамент. Проектное управление - это, по сути, управление рисками. А в данном случае все просчитано, получено признание - риски минимизированы. Теперь не хватает только представления о том, как управлять внедрением. Я поддерживаю это предложение с точки зрения того, чтобы объединить в такое НКО талантливую молодежь и дать конкретный проект для внедрения. В таком случае контроль не нужен, так как есть офис внедрения, - прокомментировала инициативу Наталья Комарова.

Глава региона отметила, что при определении приоритетов развития региона, общество сформировало запрос, направленный на повышение эффективности власти. В этой связи проект "Молодежная лига управленцев Югры" один из действенных механизмов для решения этой задачи.

- Для меня и моей команды важно, чтобы подбор персонала был максимально эффективным. Ошибки, происходящие как со стороны нанимателя, так и со стороны работника, необходимо свести к минимуму. Причем промахи нанимателей исправить легче. Важно, чтобы не произошло ошибки работника - чтобы он занимался действительно любимым делом, которое стало бы основой его жизни, - подчеркнула Наталья Комарова.

Справка



Проект "Молодежная лига управленцев Югры" стал преемником окружного молодежного проекта "Учеба для актива региона". Молодые люди, становившиеся победителями или участниками "УДАРа", продолжают деятельность в роли депутатов, членов молодежных парламентов и различных советов. Такие высокие результаты привели к рождению в 2018 году "Молодежной лиги управленцев Югры". За несколько месяцев участниками проекта стали около 350 человек. 37 из них- представители 19 муниципальных образований - признаны победителями в трех направлениях: "Государственное и муниципальное управление", "Бюджетная сфера" и "Общественная сфера". Этот проект дал молодым возможности для обмена опытом, уже имеющимися лучшими практиками и наработками новых, объединения единомышленников, налаживания новых контактов.