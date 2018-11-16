Жительница Ямала убила супруга из-за плохо сделанного ремонта

Жительницу ямальского города Лабытнанги будут судить за убийство мужа. По данным правоохранительных органов, к преступлению женщину подтолкнуло недовольство качеством ремонта, который делал супруг.

Инцидент произошел в конце сентября. Семейная пара выпивала, начался конфликт из-за бытовых проблем, и обвиняемая ударила мужа в грудь ножом. Осознав, что натворила, она вызвала "скорую", а врачи, в свою очередь, оповестили о случившемся полицейских. Когда стражи порядка прибыли на место ЧП, женщина начала оскорбила одного из них, чем только усугубила свое положение.

"Обвиняемая не отрицала вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об убийстве и по статье об оскорблении представителя власти, находящегося при исполнении. Уголовное дело направлено в суд", - передает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Отметим: максимальное наказание, которое грозит фигурантке, - тюремный срок до 15 лет.