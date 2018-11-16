Роскомнадзор не выявил факта нарушения МФЦ закона о персональных данных

Роскомнадзор провел проверку по информации, которая прошла в СМИ, якобы о нарушении в многофункциональных центрах оказания госуслуг (МФЦ) закона "О персональных данных".

Служба не нашла подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона.

Как отмечается в сообщении Роскомнадзора, фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к паспортным данным пользователей услуг МФЦ не выявлено. Программное обеспечение, которое установлено в МФЦ на компьютерах для общего доступа посетителей и для оказания государственных и муниципальных услуг, не дает возможности создания резервных копий и папок с сохраненными документами.