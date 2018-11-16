Роспотребнадзор изъял 3,5 тонны некачественного хлеба

Новости

СК завершил дело о жестоком убийстве многодетной матери на Кубани 13:11
СМИ: Вотум недоверия Терезе Мэй вполне вероятен 13:10
В вестибюле метро "Сокольники" восстановили витраж со звездой 13:10
Челябинка стала самой сексуальной женщиной года 13:08
Голодец: "Союзмультфильм" реализует очень интересную политику 13:05
В Астрахани игрок ФК "Звезда" задержан по подозрению в убийстве 12:59
В Оренбуржье прощаются с погибшими при крушении Ан-148 12:56
Уникальный уральский изумруд увековечили на почтовых карточках 12:52
На Алтае уволили полицейских, применивших силу к инвалиду 12:52
Netflix снимет мультсериал про Вторую мировую войну 12:50
Обновленный американский БТР Stryker A1 впервые показали на видео 12:49
Оборудование для цифрового вещания можно будет купить на почте 12:41
Джек Ричер вернется на экране, но уже без Тома Круза 12:39
Арест со счета юмориста Евгения Петросяна снят 12:37
В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в поджоге школьницы 12:36
В московском метро девушку зажало между платформой и поездом 12:34
Российские ракето-торпеды впечатлили американского эксперта 12:34
В Твери из-за ДТП с 13 жертвами арестован учредитель компании-перевозчика 12:33
Трейлер: "Серсея" и "Скала" в рестлер-драме "Борьба с моей семьей" 12:32
Россия пообещала Киеву "серьезные последствия" за Крым 12:30
В Барнауле СК проверит травлю подростка в школе 12:30
Geely представила первый в истории бренда минивэн 12:24
В Казани сотрудников почтового центра задержали за кражи посылок 12:23
Вышел трейлер фильма о полной девочке "Пышка" с Дженнифер Энистон 12:17
Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе КМ в Японии 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 11:30
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор изъял 3,5 тонны некачественного хлеба

Текст: Игорь Зубков
По результатам проверок за 9 месяцев этого года специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота свыше 3,5 тонны хлебобулочных изделий. За этот период служба осуществила 55 тысяч проб хлебобулочных изделий.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

По содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов, - прим. "РГ") и других, удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 0,11 процента, столько же, сколько и в прошлом году, сообщается насайте Роспотребнадзора.

Фото: depositphotos.com
В Роскачестве рассказали, как выбрать "правильный" творожный сырок

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) составил 1,97 процента (в 2017 году - 2,5 процента).

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), не соответствовали заявленным требованиям 1,86 процента (в 2017 году - 2,43 процента).

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области
Российские ракето-торпеды впечатлили американского эксперта
МВФ признал крымскую экономику частью российской
Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок
Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил