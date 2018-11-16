Роспотребнадзор изъял 3,5 тонны некачественного хлеба

По результатам проверок за 9 месяцев этого года специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота свыше 3,5 тонны хлебобулочных изделий. За этот период служба осуществила 55 тысяч проб хлебобулочных изделий.

По содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов, - прим. "РГ") и других, удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 0,11 процента, столько же, сколько и в прошлом году, сообщается насайте Роспотребнадзора.

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) составил 1,97 процента (в 2017 году - 2,5 процента).

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), не соответствовали заявленным требованиям 1,86 процента (в 2017 году - 2,43 процента).