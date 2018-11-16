Роспотребнадзор изъял 3,5 тонны некачественного хлеба

По содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов, - прим. "РГ") и других, удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 0,11 процента, столько же, сколько и в прошлом году, сообщается насайте Роспотребнадзора.
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) составил 1,97 процента (в 2017 году - 2,5 процента).
По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), не соответствовали заявленным требованиям 1,86 процента (в 2017 году - 2,43 процента).