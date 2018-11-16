Роспотребнадзор предупредил россиян о сальмонеллезе в США

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает россиян о сальмонеллезе в США.

Ведомство ссылается в своем сообщении на информацию Центра по контролю за заболеваниями США. Согласно имеющимся данным, сразу в 29 американских штатах были зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Причиной этих заболеваний стал возбудитель сальмонеллеза, который оказался устойчив к широкому кругу препаратов. В свою очередь причиной этой вспышки стали куриные полуфабрикаты.

В 22 штатах причиной вспышки сальмонеллеза стал говяжий фарш, произведенный в Аризоне. В результате этого инцидента заболели 120 человек, а мясо было отозвано из торговой сети.