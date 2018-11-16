Россия призвала США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа

Администрация лагеря "Эр-Рукбан", расположенного в 55-ти километровой так называемой зоне безопасности военной базы США в Эт-Танф (на оккупированной территории Сирии), не способна обеспечить безопасность беженцам. В лагере процветают проституция, воровство, сексуальная эксплуатация малолетних и торговля людьми. Об этом в пятницу на заседании российского и сирийского штабов по возвращению беженцев рассказал официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов.

По его словам, одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день является положение в лагере беженцев "Рукбан", в котором складывается крайне тяжелая гуманитарная ситуация. По данным российских военных, общая численность временно перемещенных лиц, находящихся в этом лагере, составляет порядка 50 тыс. человек. При этом около 6 тысяч из них - боевики подконтрольной США группировки "Магавир Эс-Саура".

В Минобороны отмечают, что местная администрация не способна обеспечить беженцам в лагере личную безопасность. Более того, в лагере творится много ужасных вещей. По словам Тарасова, в "Эр-Рукбане" практикуется торговля людьми. "На территории "Рукбана" распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство", - рассказал Юрий Тарасов.

В то же время там не производится регистрации браков, актов рождения и смерти. "У многих находящихся в лагере отсутствуют документы. На весь "Эр-Рукбан" имеется всего четыре школы начального образования, учителями в которых работают добровольцы из числа беженцев без зарплаты и учебных пособий", - сообщил представитель Минобороны.

Ужасают и условия проживания на территории лагеря "Рукбан". Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, уборка и вывоз мусора совсем не осуществляются. Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой. Пунктов выдачи воды, поступающей с Иордании, всего два. В качестве питьевой ее можно употреблять только после дополнительной очистки и кипячения.

В "Эр-Рукбане", по словам российских военных, отмечены случаи попадания в "продуктовое" рабство беженцев.

Катастрофическое положение наблюдается и в сфере здравоохранения. Всего на территории "Рукбана" действует 5 платных медучреждений, но с крайне ограниченными возможностями. Более того услуги этих больниц и поликлиник простым беженцам недоступны. А 40 так называемых "аптек" торгуют медикаменами по запредельно высоким ценам. Бесплатная медпомощь оказывается только в клинике ООН на территории Иордании. Но попасть туда крайне трудно, так как беженцы из лагеря, выпускаются подконтрольными США боевиками только за деньги с условием обратного возвращения.

Эти данные подтвердили и в Минздраве России.

"Отсутствуют квалифицированные врачи, лечением занимаются пятьдесят медицинских работников, только четырнадцать из которых имеют специальное образование. С учетом неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки существует вероятность вспышки инфекционных заболеваний. Все эти обстоятельства ведут к высокой смертности. За прошлый месяц в "Рукбане" погибли более ста человек. Подтверждаю тяжелую, катастрофическую ситуацию", - заявил представитель Минздрава Сергей Грабчак.

"Такое положение, в котором оказались жители лагеря, очень напоминает, уже казалось бы давно ушедшие в историю, концентрационные лагеря времен Второй Мировой войны, - отметил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. - Непонятно, почему в этих условиях мировое сообщество, так радеющее за права человека, продолжает упорно замалчивать гуманитарную катастрофу жителей лагеря "Рукбан", по сути, находящихся в заложниках".

Генерал Мизинцев также обратил внимание на то, что средства массовой информации не допускаются к беженцам в "Рукбан". И этому, по его словам, есть объяснение - там действительно есть, что скрывать.

"Единственным оправданием своего присутствия на территории Сирии американской стороной всегда подчеркивалась необходимость борьбы с действующими в регионе группировками "Исламского государства" (запрещенной в РФ организации). Но на юге Сирии их уже нет! Тогда с какой целью американские войска там находятся? Призываем Соединенные Штаты Америки немедленно прекратить незаконную оккупацию 55-ти километровой зоны вокруг Эт-Танфа, являющейся суверенной территорией Сирийской Арабской Республики. Это автоматически приведет к разрешению проблемы "Рукбана" и возвращению находящихся в них жителей в родные дома", - заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

