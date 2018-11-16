Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе КМ в Японии

В японском Обихиро стартовал первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. Мужская сборная России начала выступление на турнире с победы в командной гонке.

Наша команда в составе Александр Румянцев, Данила Семеряков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров стала лучшей с результатом 3:41,260 секунды. Второе место заняли голландцы, замкнули тройку представители Норвегии.

"Лед здесь, в Обихиро, не скоростной, а такой, рабочий, но в принципе мне это даже больше подходит, - сказал после забега Румянцев, чьи слова приводит "Р-Спорт". - Сегодня все получилось, отработали в принципе как планировали, и удалось выиграть. Мы вместе бегали все лето, так что работу проделали хорошую, и сегодня получилось показать неплохой результат".

В командной гонке у женщин российские конькобежки Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова стали третьими. Первенствовали здесь хозяйки льда японки, а вторыми стали голландские спортсменки.

Успешно стартовала на Кубке мира Ольга Фаткулина, выигравшая на дистанции 500 метров в дивизионе В с результатом 38,183 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Екатерина Шихова.