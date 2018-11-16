Российские ракето-торпеды впечатлили американского эксперта

Прошедшие в Баренцевом море стрельбы атомного крейсера "Петр Великий" ракето-торпедами комплекса "Водопад" произвели впечатление на американского военного аналитика Джозефа Тревитика, являющегося внештатным автором The Drive. Он считает, что уникальное оружие, принятое на вооружение еще в 1981 году, способно успешно бороться с современными субмаринами.

Исследовав видеозапись Минобороны России, эксперт пришел к выводу, что во время маневров в Баренцевом море применялись ракето-торпеды типа РПК-6.

"В отличие от обычной ракетной установки, сжатый воздух сначала выталкивает ракето-торпеду из торпедного аппарата в воду, после чего она под водой отплывает от корабля на некоторое расстояние. Затем включается ракетный двигатель, который поднимает ракету в воздух и доставляет ее в район цели", - пишет Тревитик. Стоит добавить, что после этого боеголовка вновь оказывается в воде и поражает цель. В качестве боевой головки может использоваться ядерный заряд или 400-мм малогабаритная электрическая торпеда УМГТ-1.

Ракето-торпеда имеет инерциальную навигационную систему наведения. Тревитик также отмечает, что РПК-6 может запускать практически любой корабль с 533-мм торпедными аппаратами.

"Это, в свою очередь, обеспечивает значительный прирост огневой мощи без размещения сложных вертикальных пусковых систем на палубе", - отмечает эксперт.