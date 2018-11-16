Российский музыкальный союз подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством культуры Крыма в рамках СПбМКФ

15 ноября 2018 года в рамках работы коммуникационной площадки IPQuorum.Culture на полях Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией "Российский музыкальный союз" и Министерством культуры Республики Крым. Организатором IPQuorum.Culture является Ассоциация IPChain - официальный партнер Деловой площадки СПбМКФ.

Подписантами выступили министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и председатель правления Российского музыкального союза Андрей Кричевский.

"Я считаю, что Министерством культуры Крыма под руководством Арины Вадимовны была проделана гигантская работа по созданию фундамента для всестороннего развития сферы культуры в Крыму. Уверен, что благодаря объединению наших усилий в самом обозримом будущем нам удастся построить прогрессивную и технологичную инфраструктуру, которая станет системным ядром для экстенсивного развития сферы культуры региона. На мой взгляд, сейчас принципиально важно создать максимально прозрачную, понятную и, в тоже время, эффективную систему поддержки и защиты прав и интересов профессионального культурного сообщества Крыма", - отметил председатель правления Российского музыкального союза Андрей Кричевский.

В свою очередь министр культуры Республики Крым Арина Новосельская подчеркнула, что "для республики Крым - это более чем важный договор. Мы благодарны Российскому музыкальному союзу за плодотворное сотрудничество и рады скрепить официальными подписями наши отношения и дружбу. Спасибо".

В соответствии с соглашением Российский музыкальный союз и Министерство культуры Республики Крым договорились развивать сотрудничество в сфере реализации охраны авторских и смежных прав, а также проводить совместные проекты в сфере музыки, кино и других областях культуры и искусства, организовывать конкурсные мероприятия и проводить совместные конференции, семинары и мастер-классы.