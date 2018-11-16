Новости

"Фото": у почтальона Печкина из "Простоквашина" появится женщина 22:05
Крым и Абхазия подписали план развития торговли и морского сообщения 21:40
Москва призвала не политизировать дело об убийстве Хашкаджи 21:27
На Кубани родители раненной львом девочки подали иск к цирку на 5 млн 21:11
Траньков: Хочу, чтобы Тарасова и Морозов катались более зажигательно 21:05
Росстат сообщил о росте промпроизводства за 10 месяцев на 3 процента 20:49
Владимир Легойда: Нужно всеправославное обсуждение украинского вопроса 20:45
В московском метро девушка упала с платформы и выжила 20:44
Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке 20:44
Метрологи дали новое определение килограмму 20:30
СК назвал две версии пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе 20:29
Стало известно имя нового министра по Brexit 20:18
Жена изрезала ножом актера из сериала "Физрук" 20:05
Пострадавших в ДТП под Волгоградом детей доставили в реанимацию 20:04
ФАС предупредила частные АЗС о необходимости снижения цен на топливо 19:57
В Тульской области МВД проверит ролик с избиением школьницы 19:57
Глава Крыма уволил начальников двух строительных служб 19:55
В Дагестане водитель иномарки сбил женщину с ребенком 19:48
Госкомиссия разрешила первый после аварии пуск ракеты "Союз-ФГ" 19:43
"Матч ТВ" будет показывать футбольные турниры Южной Америки 19:32
СК возбудил дело о незаконном вылове косаток и белух в Приморье 19:29
Раймонд Паулс о слухах про эмиграцию: Это фейк 19:26
В Нижнем Новгороде начали проверку после массового заболевания в школе 18:30
"Кобыла и Трупоглазые Жабы" спели про 1917-й 18:30
В КБР при взрыве газа ранены двое взрослых и ребенок 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 20:49
Рубрика: Экономика

Росстат сообщил о росте промпроизводства за 10 месяцев на 3 процента

Текст: Евгений Гайва

Промышленное производство в России за 10 месяцев этого года выросло на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 16 ноября Росстат. В октябре этого года рост производства составил 3,7 процента к показателям за тот же месяц 2017 года.

Фото: depositphotos.com
После новогодних праздников доллару пообещали новый взлет
Нефть выросла в цене вопреки увеличению ее запасов в США

К сентябрю 2018 года промпроизводство выросло на 5,8 процента. Больше всего увеличился выпуск пассажирских, грузовых вагонов и электровозов - в среднем на 50 процентов.

Также заметно выросло производство телевизоров - на 16,6 процента, фасадной керамической плитки - на 15,5 процента, легковых автомобилей - на 14,7 процента. За девять месяцев этого года также отмечался рост промпроизводства на 3 процента.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Росстат
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке
Стало известно имя нового министра по Brexit
Раймонд Паулс рассказал, что его семья покинула Латвию
В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму
Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области