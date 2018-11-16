Росстат сообщил о росте промпроизводства за 10 месяцев на 3 процента

Промышленное производство в России за 10 месяцев этого года выросло на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 16 ноября Росстат. В октябре этого года рост производства составил 3,7 процента к показателям за тот же месяц 2017 года.

К сентябрю 2018 года промпроизводство выросло на 5,8 процента. Больше всего увеличился выпуск пассажирских, грузовых вагонов и электровозов - в среднем на 50 процентов.

Также заметно выросло производство телевизоров - на 16,6 процента, фасадной керамической плитки - на 15,5 процента, легковых автомобилей - на 14,7 процента. За девять месяцев этого года также отмечался рост промпроизводства на 3 процента.