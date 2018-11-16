Русский ипотечный банк объявил об остановке платежей

Русский ипотечный банк прекратил вести операционную деятельность, в том числе - через мобильное предложение. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Объясняется это тем, что в последнее время в интернете, в анонимных телеграмм-каналах, социальных сетях и на форумах появилось много негативной информации о банке, из-за чего клиенты начали поспешно выводить из него деньги. В такой непростой ситуации вести операционную деятельность в обычном режиме невозможно, констатируется в сообщении. И уточняется: в мобильном приложении и интернет-банке Русского ипотечного банка стали недоступны операции в разделе "Платежи и переводы".

Но в штатном режиме доступны услуги раздела "Заказать выписку", а именно - справки, отчеты, выписки.

Сейчас руководство кредитной организации взаимодействует с Центробанком и вырабатывают меры, способные восстановить ее работоспособность. Также на сайте банка есть напоминание: что счета частных лиц общей на сумму до 1,4 миллиона застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.