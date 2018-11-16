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16.11.2018 00:43
Рубрика: Спорт

Сборная России крупно проиграла немцам в Лейпциге

Текст: Илья Зубко
Российская футбольная сборная крупно уступила на выезде четырехкратным чемпионам мира в контрольном матче - 0:3. Это первая неудача команды Станислава Черчесова после домашнего чемпионата мира.
Фото: AP Photo/Michael Sohn Фото: AP Photo/Michael Sohn
Фото: AP Photo/Michael Sohn

ЧМ-2018 было уместно вспомнить, хотя бы взглянув на стартовый состав сборной России. На игру в Лейпциге с первых минут вышел лишь один футболист, который был в основе команды в памятном четвертьфинале против Хорватии - Далер Кузяев. Еще двое, Александр Ерохин и нынешний капитан сборной Юрий Газинский, тогда в Сочи выходили на замену.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ари вошел в стартовый состав сборной России на матч с Германией

Ротация сумасшедшая, с учетом того, что прошло всего пять месяцев. И далеко не все эти изменения были плановые. Эпидемия травм выкосила ведущих наших футболистов - Дзюбу, Головина, Черышева, Фернандеса. Их отсутствие, конечно, резко понижало шансы выдержать прессинг озлобленных последними неудачами немцев.

Сборная Германии переживает тяжелейший кризис и рискует вылететь из элитного дивизиона Лиги наций. Йоахим Лев, пытаясь его преодолеть, активно вводит в состав молодежь и меняет игровую схему. На матч с Россией, например, бундесманшафт вышла с расстановкой в три защитника. И, что еще важнее, заряженной добиться хорошего результата.

Тот факт, что стадион в Лейпциге не заполнился до отказа, а на верхнем ярусе зияли ощутимые проплешины, хозяев с толку не сбил. Они быстро захватили территорию и уже на восьмой минуте открыли счет. Цепь ошибок российских защитников, начатая Раушем, продолженная Джикией и усиленная Нойштедтером завершилась ударом в упор от Зане - 1:0.

Немцы продолжили давить, тогда как у россиян в атаке не получилось ничего. Дебютировавший за нашу национальную команду Ари старался даже слишком, но пока в систему он явно не вписан. Форвард "Краснодара" дважды залез в явный офсайд, еще пару раз потерял мяч там, где делать этого был не должен. На этом список его заметных действий в первом матче за сборную можно и завершить.

Хозяева же ощутимое территориальное преимущество, несмотря на все старания вратаря Лунева, до перерыва использовали еще дважды. Сначала на 25-й минуте Зюле, получив мяч после подачи углового, успел его спокойно обработать и пробить - 2:0. А до крупного счет довел на 40-й минуте Гнабри, который завершил быструю контратаку. Редкая вылазка россиян на чужую половину закончилась перехватом, после которого хозяева в две передачи доставили мяч, куда надо - 3:0.

Фото: REUTERS
Сборные Голландии и Франции могут выбить немцев из элиты Лиги наций

Разгромный счет после первой половины был абсолютно справедливым. И Станиславу Черчесову в перерыве надо было привести команду в чувство. Если уж проигрывать, то хотя бы с достоинством - лейтмотив разговора в раздевалке вполне мог быть таким. Да и игра российской сборной на старте второго тайма показала - гости явно жаждут сохранить лицо.

Первый шанс забить был у Ионова, но Алексей не попал в створ из хорошей позиции. Дальше отметился ударом над перекладиной Газинский, а чуть позже Хектор вынес мяч из пустых ворот после неудачной срезки партнера. Черчесов, дабы усилить натиск, серьезно перетряхнул состав. За 24 минуты он провел все шесть замен. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев тоже без дела не сидел, и в аналогичном темпе использовал свои возможности освежить игру. Итогом этих рокировок стало то, что немцы окончательно отодвинули игру обратно к воротам Лунева. У сборной России в такой ситуации если и был шанс на гол престижа, то только на контратаке. Но вместо забитых мячей зрители увидели в концовке лишь забег по полю болельщика, замотанного в российский триколор.

Германия празднует крупную и заслуженную победу. Впрочем, драматизировать такой исход тоже не стоит. Во-первых, надо делать скидку на далекий от оптимального состав российской сборной. Во-вторых, никакого турнирного значения этот матч не имеет. Так что команде стоит, проведя работу над ошибками, просто идти спокойно дальше. 20 ноября ее ждет игра Лиги наций в Стокгольме, где на кону итоговое первое место в группе.

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