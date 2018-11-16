Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. N 651"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам федеральной государственной гражданской службы"

1. Внести в Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 118; N 10, ст. 1091; N 13, ст. 1360; N 38, ст. 3975; N 43, ст. 4480; 2007, N 13, ст. 1530; N 20, ст. 2390; N 23, ст. 2752; N 32, ст. 4124; N 40, ст. 4712; N 50, ст. 6255; N 52, ст. 6424; 2008, N 9, ст. 825; N 17, ст. 1818; N 21, ст. 2430; N 25, ст. 2961; N 31, ст. 3701; N 49, ст. 5763; N 52, ст. 6363; 2009, N 16, ст. 1901; N 20, ст. 2445; N 34, ст. 4171; N 36, ст. 4312; N 52, ст. 6534; 2010, N 3, ст. 276; N 4, ст. 371; N 12, ст. 1314; N 15, ст. 1777; N 16, ст. 1874; 2011, N 5, ст. 711; N 48, ст. 6878; 2012, N 4, ст. 471; N 8, ст. 992; N 15, ст. 1731; N 22, ст. 2754; N 27, ст. 3681; N 29, ст. 4071; N 35, ст. 4783, 4787; N 44, ст. 5995; N 47, ст. 6460; N 50, ст. 7013; N 51, ст. 7169; 2013, N 22, ст. 2787; N 49, ст. 6397, 6400; 2014, N 18, ст. 2135; N 30, ст. 4281, 4285; N 31, ст. 4401; N 37, ст. 4938; N 44, ст. 6046; 2015, N 1, ст. 193; N 11, ст. 1585, 1587; N 28, ст. 4216; 2016, N 12, ст. 1642; N 16, ст. 2202; N 31, ст. 4986; N 35, ст. 5302; N 42, ст. 5918; 2017, N 4, ст. 636; N 5, ст. 777; N 34, ст. 5265; N 35, ст. 5333; 2018, N 7, ст. 1018; N 24, ст. 3504; N 25, ст. 3647; N 30, ст. 4716), следующие изменения:

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3459; N 38, ст. 3975; 2007, N 13, ст. 1530; N 20, ст. 2390; N 23, ст. 2752; N 32, ст. 4124; N 40, ст. 4712; N 50, ст. 6255; N 52, ст. 6424; 2008, N 9, ст. 825; N 17, ст. 1818; N 20, ст. 2294; N 21, ст. 2430; N 22, ст. 2537; N 25, ст. 2961; N 31, ст. 3701; N 49, ст. 5763; N 52, ст. 6363; 2009, N 16, ст. 1901; N 20, ст. 2445; N 34, ст. 4171; N 36, ст. 4312; N 52, ст. 6534; 2010, N 3, ст. 276; N 4, ст. 371; N 12, ст. 1314; N 15, ст. 1777; N 16, ст. 1874; 2011, N 5, ст. 711; N 48, ст. 6878; 2012, N 4, ст. 471; N 8, ст. 992; N 15, ст. 1731; N 27, ст. 3681; N 29, ст. 4071; N 32, ст. 4490; N 35, ст. 4783, 4787; N 44, ст. 5995; N 47, ст. 6460; N 50, ст. 7013; N 51, ст. 7169; 2013, N 3, ст. 177; N 19, ст. 2376; N 22, ст. 2787; N 49, ст. 6397, 6400; 2014, N 18, ст. 2135; N 26, ст. 3513; N 30, ст. 4281, 4285; N 31, ст. 4401; N 37, ст. 4938; N 44, ст. 6045, 6046; 2015, N 1, ст. 193; N 11, ст. 1585; N 28, ст. 4216; 2016, N 12, ст. 1642; N 16, ст. 2202; N 31, ст. 4986; N 35, ст. 5302; 2017, N 4, ст. 636; N 5, ст. 777; N 34, ст. 5265; N 35, ст. 5333; 2018, N 7, ст. 1018; N 24, ст. 3504; N 25, ст. 3647; N 30, ст. 4716), с учетом положений указов Президента Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 1490 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 209), от 18 октября 2007 г. N 1376 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 43, ст. 5168), от 29 марта 2008 г. N 421 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 13, ст. 1257), от 21 сентября 2008 г. N 1394 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 39, ст. 4422), от 3 мая 2012 г. N 572 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2325), от 17 октября 2013 г. N 781 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 42, ст. 5342) и от 12 декабря 2017 г. N 594 "О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 51, ст. 7788), следующие изменения:

а) абзац третий подпункта "в" пункта 8 изложить в следующей редакции:

"в территориальных органах (территориальных органах - представительствах) федеральных органов исполнительной власти, в аппаратах кассационного суда общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, Верховного Суда республики, краевого суда, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, районного суда, городского суда, межрайонного суда, гарнизонного военного суда, в аппаратах арбитражного суда округа, Суда по интеллектуальным правам, арбитражного апелляционного суда, арбитражного суда субъекта Российской Федерации, в управлениях Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, в прокуратуре субъекта Российской Федерации, прокуратуре города (района), в главном следственном управлении (следственном управлении) Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, в специализированном (в том числе военном) следственном управлении (следственном отделе), приравненном к следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, в межрайонном следственном отделе, в следственном отделе и следственном отделении Следственного комитета Российской Федерации по району, городу и в приравненном к нему специализированном (в том числе военном) следственном подразделении Следственного комитета Российской Федерации, - в размере 12 должностных окладов.";

3. Внести в Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Российской Федерации, Федеральной службе судебных приставов, Федеральной службе исполнения наказаний и их территориальных органах, аппаратах федеральных судов, Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и управлениях Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, и в таблицу соответствия классных чинов юстиции государственным должностям Российской Федерации и должностям федеральной государственной гражданской службы в Министерстве юстиции Российской Федерации, Федеральной службе судебных приставов, Федеральной службе исполнения наказаний и их территориальных органах, аппаратах федеральных судов, Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и управлениях Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. N 1554 "О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы, и установлении федеральным государственным гражданским служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 5952; 2008, N 21, ст. 2430; 2009, N 16, ст. 1901; 2011, N 24, ст. 3408; N 47, ст. 6620; N 48, ст. 6878; 2012, N 7, ст. 817; N 15, ст. 1731; N 51, ст. 7169; N 53, ст. 7866; 2013, N 49, ст. 6400; 2014, N 31, ст. 4401; 2016, N 52, ст. 7604), следующие изменения:

а) абзац четвертый пункта 18 Положения изложить в следующей редакции:

"работникам аппаратов кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов, районных судов, городских судов, межрайонных судов, гарнизонных военных судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации - Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.";

4. Установить, что при исчислении стажа государственной гражданской службы Российской Федерации лицам, замещающим (замещавшим) должности администратора городского суда и администратора межрайонного суда, в этот стаж засчитываются периоды замещения указанных должностей после 1 августа 2006 г.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин