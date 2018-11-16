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Смартфон Samsung с четырьмя камерами пришел в Россию, названа цена

16.11.2018,  
17:04
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung официально объявила о старте продаж на российском рынке смартфона Galaxy A9, оснащенного четырьмя основными камерами. Стоимость девайса, который доступен в корпусе черного, синего и розового цветов, составит 39990 рублей.

Первый модуль камеры является основным, второй представляет собой двукратный зум, третий оснащен объективом с ультрашироким углом обзора. Четвертый нужен для анализа глубины сцены, который нужен в том числе для портретных режимов. Разрешение снимков составляет 24 Мп. Фронтальная камера также имеет разрешение 24 Мп.

Смартфон поддерживает разблокировку как по лицу, так и по отпечатку пальца.

Samsung Galaxy A9 оснащен экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2200x1080 пикселей (FullHD+), объем оперативной памяти составляет 6 Гб, постоянной - 128 Гб, поддерживаются карты microSD. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч.

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