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16.11.2018 03:40
Рубрика: В мире

Снегопад в Нью-Йорке повысил цены на такси

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Первый в этом сезоне снегопад в Нью-Йорке, который начался днем в четверг, спровоцировал серьезные пробки на дорогах города. Местных жителей предупреждают о гололедице и призывают "быть осторожнее во время поездок и планировать дополнительное время на дорогу".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Об этом полиция Нью-Йорка написала в своем Twitter. Коммунальные службы сейчас активно обрабатывают город технической солью, особенно около входов в метро, пишет РИА Новости.

Непогода в Нью-Йорке стала причиной и резкого повышения цен на такси. Так, стоимость поездки на расстояние 2,6 километра сервисом Uber до снегопада составляла 18 долларов, во время непогоды приходится платить уже 48.

По данным синоптиков, снег в Нью-Йорке сменится дождем, а температура воздуха начнет повышаться с минус 1 градуса до плюс 5-6.

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