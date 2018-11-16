США еще не приняли окончательного решения о выходе из Договора о РСМД

В четверг во время телефонного брифинга заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ответила на вопрос о том, когда будет озвучено официальное решение США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По ее словам, администрация США еще не решила окончательно, следует ли Вашингтону выходить из ДРСМД.

Сейчас в разгаре межведомственный процесс, в который вовлечены заинтересованные лица американского правительства. Специалисты активно работают с зарубежными партнерами, собирают для президента США Дональда Трампа всю необходимую информацию, чтобы он смог принять решение, рассказала Томпсон. Когда конкретно будет сделано заявление, она не уточнила.

Недавнее сообщение Вашингтона о выходе из ДРСМД Томпсон охарактеризовала, как "предупредительный выстрел" и выразила мнение, что дальнейшее развитие ситуации зависит от России. Дипломат также отметила, что зарубежные союзники и партнеры США поддерживают решение Вашингтона о возможном выходе из Договора, пишет ТАСС.

О выходе из ДРСМД глава Белого дома заявил 20 октября, обвинив Россию в нарушении соглашения. Официальное уведомление на этот счет Вашингтон Москве пока не передавал. Позднее Трамп также предупредил, что США планируют наращивать свой ядерный арсенал.