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16.11.2018 00:48
Рубрика: В мире

США еще не приняли окончательного решения о выходе из Договора о РСМД

Фото: AP Photo/Frank Franklin II Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Фото: AP Photo/Frank Franklin II

В четверг во время телефонного брифинга заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ответила на вопрос о том, когда будет озвучено официальное решение США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По ее словам, администрация США еще не решила окончательно, следует ли Вашингтону выходить из ДРСМД.

Чижов: Европа проиграет от выхода США из ДРСМД

Сейчас в разгаре межведомственный процесс, в который вовлечены заинтересованные лица американского правительства. Специалисты активно работают с зарубежными партнерами, собирают для президента США Дональда Трампа всю необходимую информацию, чтобы он смог принять решение, рассказала Томпсон. Когда конкретно будет сделано заявление, она не уточнила.

Недавнее сообщение Вашингтона о выходе из ДРСМД Томпсон охарактеризовала, как "предупредительный выстрел" и выразила мнение, что дальнейшее развитие ситуации зависит от России. Дипломат также отметила, что зарубежные союзники и партнеры США поддерживают решение Вашингтона о возможном выходе из Договора, пишет ТАСС.

Трамп обсудил с мировыми лидерами ДРСМД

О выходе из ДРСМД глава Белого дома заявил 20 октября, обвинив Россию в нарушении соглашения. Официальное уведомление на этот счет Вашингтон Москве пока не передавал. Позднее Трамп также предупредил, что США планируют наращивать свой ядерный арсенал.

В мире США Россия и США Выход США из договора о РСМД
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