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16.11.2018 02:26
Рубрика: Спорт

Стали известны семь участников 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
В розыгрыше Кубка страны среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), известны уже семь участников четвертьфинала из восьми.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На этой неделе в разных городах страны прошли ответные матчи 1/8 финала. И только в паре ЦСКА-2 (Москва) - БК "Новосибирск" был сыгран первый матч данной стадии. Последний участник четвертьфинала определится седьмого декабря. Ну а пока общая картина того, как дальше будет складываться продолжения борьбы за трофей, вырисовывается довольно понятная.

Фото: РИА Новости
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Вот результаты ответных ноябрьских матчей в парах 1/8 финала: "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - "Университет-Югра" (Сургут) - 95:76 (первая игра - 93:63), "Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 70:81 (64:65), ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) - "Буревестник" (Ярославль) - 102:67 (94:85), "Урал" (Екатеринбург) - "Тамбов" (Тамбовская обл.) - 94:53 (91:69), БК "Самара" - МБА (Москва) - 76:61 (91:75). Из десяти указанных команд девять представляют первый дивизион чемпионата Суперлиги, и только "Тамбов" выступает классом ниже.

В паре команд первого дивизиона Суперлиги ЦСКА-2 - "Новосибирск" первый матч завершился со счетом 69:56 в пользу сибирских гостей. Ответная игра запланирована на седьмое декабря.

С четвертьфинала в борьбу за Кубок России включатся два участника Единой лиги ВТБ. БК "Нижний Новгород" сразится с "Самарой", а "Парма" из Пермского края встретится с "Востоком-65". Состав других пар выглядит так: "Спартак" СПб - ТЕМП-СУМЗ-УГМК, "Урал" - победитель БК "Новосибирск" / ЦСКА-2.

Справка "РГ"

Все победители Кубка России среди мужских команд

2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)
2003. УНИКС (Казань)
2004. "Урал-Грейт" (Пермь)
2005. ЦСКА (Москва)
2006. ЦСКА
2007. ЦСКА
2008. "Химки"
2009. УНИКС
2010. ЦСКА
2011. "Спартак" (Санкт-Петербург)
2012. "Красные Крылья" (Самара)
2013. "Красные Крылья"
2014. УНИКС
2015. "Новосибирск"
2016. "Парма" (Пермский край)
2017. "Новосибирск"
2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

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