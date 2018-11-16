Стали известны семь участников 1/4 финала Кубка России по баскетболу

В розыгрыше Кубка страны среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), известны уже семь участников четвертьфинала из восьми.

На этой неделе в разных городах страны прошли ответные матчи 1/8 финала. И только в паре ЦСКА-2 (Москва) - БК "Новосибирск" был сыгран первый матч данной стадии. Последний участник четвертьфинала определится седьмого декабря. Ну а пока общая картина того, как дальше будет складываться продолжения борьбы за трофей, вырисовывается довольно понятная.

Вот результаты ответных ноябрьских матчей в парах 1/8 финала: "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - "Университет-Югра" (Сургут) - 95:76 (первая игра - 93:63), "Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 70:81 (64:65), ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) - "Буревестник" (Ярославль) - 102:67 (94:85), "Урал" (Екатеринбург) - "Тамбов" (Тамбовская обл.) - 94:53 (91:69), БК "Самара" - МБА (Москва) - 76:61 (91:75). Из десяти указанных команд девять представляют первый дивизион чемпионата Суперлиги, и только "Тамбов" выступает классом ниже.

В паре команд первого дивизиона Суперлиги ЦСКА-2 - "Новосибирск" первый матч завершился со счетом 69:56 в пользу сибирских гостей. Ответная игра запланирована на седьмое декабря.

С четвертьфинала в борьбу за Кубок России включатся два участника Единой лиги ВТБ. БК "Нижний Новгород" сразится с "Самарой", а "Парма" из Пермского края встретится с "Востоком-65". Состав других пар выглядит так: "Спартак" СПб - ТЕМП-СУМЗ-УГМК, "Урал" - победитель БК "Новосибирск" / ЦСКА-2.

Справка "РГ"



Все победители Кубка России среди мужских команд



2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)

2003. УНИКС (Казань)

2004. "Урал-Грейт" (Пермь)

2005. ЦСКА (Москва)

2006. ЦСКА

2007. ЦСКА

2008. "Химки"

2009. УНИКС

2010. ЦСКА

2011. "Спартак" (Санкт-Петербург)

2012. "Красные Крылья" (Самара)

2013. "Красные Крылья"

2014. УНИКС

2015. "Новосибирск"

2016. "Парма" (Пермский край)

2017. "Новосибирск"

2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)