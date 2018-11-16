Тарасова и Морозов установили мировой рекорд на Гран-при в Москве

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при, который проходит в Москве.

Тарасова и Морозов получили за свой прокат 78,47 балла и обновили мировой рекорд, принадлежавший Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Французы набрали на этапе Гран-прив Канаде 74,51 балла.

Напомним, что после изменения правил в этом сезоне все предыдущие рекорды были признаны "историческими".

В любом случае наша пара осталась довольна своим выступлением.

- Мы катались абсолютно не думая о конкуренции, соревнованиях, ошибках, - отметил партнер. - Просто спокойно выходили и делали то, что наработали на тренировках. По эмоциям зал заряжал нас с первой секунды программы. Получили большое удовольствие от проката.

Вторыми после короткой программы стали итальянцы Николь Делла Моника - Маттео Гуаризе (72,32), третьими - россияне Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин (69,38). Еще одна российская пара Алиса Ефимова - Александр Коровин занимает четвертое место четвертые (65,46).