Трамп посетит Калифорнию и встретится с пострадавшими от пожаров

Президент США Дональд Трамп планирует посетить штат Калифорния, где с прошлой недели бушуют лесные пожары. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

По ее словам, Трамп отправится в поездку в субботу 17 ноября, чтобы встретиться с людьми, пострадавшими от пожаров. Уолтерс пообещала позднее предоставить более подробную информацию о поездке главы государства, пишет ТАСС.

Ранее Трамп назвал ситуацию с опустошительными лесными пожарами в Калифорнии, очень сложной и заявил, что страна раньше никогда не сталкивалась с подобным стихийным бедствием.

Жертвами природных пожаров в Калифорнии стали 58 человек. Почти все погибли на севере штата в пожаре "Кэмп". Не менее 130 человек числятся пропавшими без вести. Пламя уничтожило почти восемь тысяч домов.