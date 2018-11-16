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16.11.2018 12:57
Рубрика: Общество

У православных в Сингапуре появится свой храм

Текст: Михаил Нестеров
Как уже сообщалось, 14 ноября в Сингапуре прошла торжественная церемония закладки первого камня Российского культурного центра и первого православного храма в этой стране. Мероприятие вошло в программу государственного визита Президента России Владимира Путина в эту страну.
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии освящения и закладки первого камня в основание Российского культурного центра. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время церемонии освящения и закладки первого камня в основание Российского культурного центра. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии освящения и закладки первого камня в основание Российского культурного центра. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

По словам Владимира Путина, Сингапур - важный и перспективный партнер РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Уверен, что возведение Российского культурного центра и православного храма будут служить хорошей основой для дальнейшего развития двусторонних отношений. А граждане Сингапура будут иметь возможность познакомиться с нашей культурой", подчеркнул президент РФ.

В настоящее время духовной пристанью для сотен православных христиан разных национальностей в Сингапуре служит Приход Успения Божией Матери, учрежденный Священным Синодом РПЦ. При нем действует воскресная школа для детей, проводятся занятия по церковному пению и чтению, катахезации. Поддерживает его один из лидеров мировой отрасли минеральных удобрений - российская компания "ФосАгро", которая 5 лет назад именно в Сингапуре открыла свою первую зарубежную трейдинговую компанию - "ФосАгро-Азия". За это время компания увеличила ежегодный объем поставок в страны ЮВА более чем в 1,6 раза - до 600 тысяч тонн и намерена укреплять присутствие на перспективном азиатском рынке.

Именно "ФосАгро", по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, совместно с Россотрудничеством примет участие в финансировании сооружения православного храма в Сингапуре, взяв заботы по его благоукрашению. Ее руководство - заместитель председателя Совета директоров и генеральный директор ПАО "ФосАгро" - православные меценаты Гурьевы - приняли участие в чине освящения закладного камня храма, который провел управляющий приходами Московского Патриархата в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, архиепископ Солнечногорский Сергий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

"Мы стараемся оказывать посильную поддержку Русской Православной Церкви в строительстве и восстановлении храмов в России и за рубежом. Это большая честь для моей семьи и всей компании", - отметил гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"ФосАгро" поддерживает российские культурные и духовные проекты регионального, федерального и международного масштабов. В России компания оказывает содействие восстановлению и строительству православных храмов, возрождению воскресных школ, укреплению духовного воспитания граждан. В частности, при поддержке компании построен храмовый комплекс с кафедральным собором в честь преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких(Вологодская область) и при нем учреждена воскресная школа, храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа (Мурманская область), отреставрирован Свято - Троицкий храм (Саратовская область), восстановлена воскресная школа при храме святого пророка Илии (Вологодская область).

Компания возрождает и традицию возведения заводских храмов. На предприятиях "ФосАгро" и в местах отдыха работников в Череповце, Балакове и Кировске уже построены и освящены 5 храмов. Начато строительство еще пяти храмов - в Москве, Волхове, Череповце и на обогатительной фабрике и руднике в Мурманской области. В Москве на территории своей штаб-квартиры компания - в честь принесения в 2017 году части мощей Святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию - строит храм-часовню Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Посильное участие в принесении мощей приняла компания "ФосАгро". Поклониться святым мощам тогда смогли 2,5 миллиона верующих из России и других стран мира.

Кроме этого, "ФосАгро" уже более 7 лет дважды в год организует паломнические поездки в Италию к мощам Святителя Николая Чудотворца для верующих из России. Благотворительная деятельность компании отмечена рядом наград РПЦ.

Общество Религия
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