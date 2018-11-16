Убийца Леннона признался, что несколько раз пытался покончить с собой

По негласному битломанскому закону имя убийцы Леннона произносить не принято, но иногда скрепя сердце приходится: Дэвид Чепмен, застреливший Джона 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке, в очередной раз поплакался, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Причем "с каждым годом все сильнее".

Слова подонка, которому сейчас 63 года, приводит The Daily Mail. Основа материала газеты - ставшие сейчас доступными записи с прошедших в августе служебных слушаний по УДО Чепмена: полная стенограмма. Текст ее предоставлен руководством исправительного учреждения, где Чепмен отбывает срок.

Напомним: в досрочном освобождении убийце, приговоренному к пожизненному заключению, было оказано - уже в десятый раз.

По словам убийцы, он не испытывал к Леннону неприязни и не хотел причинять ему боли и страданий. Что, однако, не помешало Чепмену зарядить пистолет патронами с экспансивными пулями, то есть увеличивающими диаметр раны при попадании, - чтобы было наверняка.

При этом убийца все равно настаивает, что до последнего мгновения сомневался и в какой-то момент был почти готов отказаться от своего чудовищного плана, развернуться и пойти домой, и когда все произошло, "не понял, что чувствует".

Чепмен, в юные годы - большой поклонник The Beatles и коллекционер записей группы, в тот роковой день подстерег Джона у его дома на Менхеттене, перед этим взяв у музыканта автограф, который тот поставил ему на альбоме Double Fantasy - пластинка, записанная Ленном и его женой Йоко Оно, вышла менее чем за месяц до убийства.

Мерзавец вспоминает, что Джон, расписываясь для него на альбоме, был "фантастичен", что якобы поддало сомнений. И он даже молился, чтобы Господь его уберег от непростительного решения. "Теперь у тебя есть пластинка с его автографом, что еще нужно? Просто уходи", - якобы размышлял Чепмен. Добавляя, что, в конечно итоге, не смог, поскольку "было уже слишком поздно".

Но теперь-то он-де осознал, насколько нелепым и бессмысленным было его преступление.

Чепмен выстрелил в спину Леннону пять раз, когда тот вместе с Оно возвращался домой из студии звукозаписи. Через полчаса Джон скончался. При этом убийца не пытался скрываться, оставшись на месте преступления

Известно, что Чепмен лечился от депрессии, неоднократно пытался покончить с собой и когда планировал убийство Джона, много рефлексировал по поводу возможности убить актрису Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди.

Чепмену посвящено множество песен, в том числе Lamb Of God Мэрилина Мэнсона.

О нем сняты сняты художественные фильмы "Убийство Джона Леннона" и "Глава 27", а также документальный фильм "Джон Леннон: Несущий весть".