Уникальный уральский изумруд увековечили на почтовых карточках

В Екатеринбурге презентовали почтовые карточки с уникальным уральским изумрудом. Торжественная церемония их гашения прошла в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства.

Для этого туда доставили сам изумруд весом более одного килограмма, который был найден в шахте Мариинского прииска в 2015 году и получил название "Губернаторский".

К памятному событию был изготовлен особый штемпель, который также носит название изумруда.

Как рассказали в пресс-службе Почты России, за последние полвека это первая их продукция, посвященная уральским поделочным камням. А вот в советское время она встречалась часто - вспомнить, хотя бы, марки, выпущенные в 1963 году под общим названием "Уральские самоцветы".

В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что церемония гашения была приурочена ко дню голосования в Международном бюро выставок в Париже. Там 23 ноября выберут регион, который примет всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Екатеринбург - один из претендентов на проведение выставки.

Кстати

Самый крупный уральский изумруд был найден в 1989 году. Экземпляр весом более шести килограммов обнаружили на Малышевском руднике. Он получил название "Шахтерская слава" и сейчас хранится в Гохране РФ и выставляется в Алмазном фонде.