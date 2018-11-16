Ушел из жизни российский ученый Жорес Медведев

В Лондоне от сердечного приступа умер биохимик Жорес Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

14 ноября ученый в кругу семьи отметил 93-й день рождения, а на следующий день ему стало плохо с сердцем. Медицинская помощь оказалась бессильна.

Брат-близнец покойного, историк Рой Медведев рассказал, что Жорес Александрович работал до последних минут жизни. Его труды посвящены правильному питанию и долголетию. Жорес Медведев был лауреатом нескольких международных премий.

Гражданская панихида пройдет в посольстве России в Лондоне.