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16.11.2018 11:26
Рубрика: Власть

В Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по Сирии

Текст: Александр Гацак

Спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев накануне обсудил в Анкаре ситуацию в Сирии.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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На состоявшихся встречах российскую сторону в составе делегации представлял также заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. От Турции в переговорах приняли участие советник президента Ибрагим Калын, а также заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Как сообщает Департамент информации и печати МИД России, ключевой темой переговоров стал вопрос "скорейшего формирования и запуска Конституционного комитета, который обеспечивал бы устойчивый и эффективный ход политического урегулирования".

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