В Брестской крепости нашли арсенал боеприпасов

Во время реконструкции в Брестской крепости был обнаружен арсенал боеприпасов. Находка была совершена в ходе земляных работ.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома, в комплексе рабочие проводили реконструкцию моста через реку Мухавец. Именно они и нашли две противотанковые мины ТМ-35. После этого на место были вызваны специалисты. Спустя некоторое время в мемориальном комплексе были обнаружены 83 патрона. Все боеприпасы были изготовлены в прошлом веке - в годы Великой Отечественной войны.

Это не первые находки, сделанные рабочими во время реконструкции. Ранее уже была найдена противотанковая мина.