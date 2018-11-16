В Гидрометцентре предупредили о вредных выбросах в атмосферу

В московском регионе меняется характер погоды. На смену антициклону приходит атмосферный фронт с осадками.

В выходные температура днем будет колебаться в районе +1…+3 градуса, пройдет небольшой снег.

Но перед тем, как покинуть европейскую часть России, антициклон сумеет собрать в приземном слое часть выбросов загрязняющих веществ промышленных предприятий и транспортных средств.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в пятницу над Московской, Рязанской, Ульяновской и Самарской областями могут скопиться вредные примеси. Это произойдет из-за особой циркуляции в воздухе - в атмосфере будет преобладать слабое вертикальное перемешивание воздушных масс.

Но, как уточнила Паршина, продлится данный процесс недолго, и жители этих областей не испытают на себе никакого негативного воздействия. К выходным придет атлантический циклон (атмосферный фронт), который обеспечит в городах интенсивное очищение воздуха от антропогенных примесей.