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16.11.2018 16:15
Рубрика: Общество

В Госдуме предложили ввести в школах антикоррупционное право

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Российским школьникам и студентам нужно преподавать  антикоррупционное право. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Есть идея ввести в институтах, в школах предмет "антикоррупционное право", - сказал он в ходе круглого стола в Госдуме. По его мнению, это будет содействовать реализации президентского плана о противодействии коррупции. "Чтобы само упоминание о коррупции, о некоем стимулировании уже вызывало отторжение", - пояснил он. По его словам, новый предмет может быть направлен формирование "антикоррупционного правосознания".

Ранее Пискарев сообщил, что после вступления в силу закона о борьбе с коррупцией на муниципальном уровне, число коррупционных нарушений среди местных депутатов  и глав администраций сократилось в два раза.

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