В Госдуме предложили ввести в школах антикоррупционное право

Российским школьникам и студентам нужно преподавать антикоррупционное право. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Есть идея ввести в институтах, в школах предмет "антикоррупционное право", - сказал он в ходе круглого стола в Госдуме. По его мнению, это будет содействовать реализации президентского плана о противодействии коррупции. "Чтобы само упоминание о коррупции, о некоем стимулировании уже вызывало отторжение", - пояснил он. По его словам, новый предмет может быть направлен формирование "антикоррупционного правосознания".

Ранее Пискарев сообщил, что после вступления в силу закона о борьбе с коррупцией на муниципальном уровне, число коррупционных нарушений среди местных депутатов и глав администраций сократилось в два раза.