В Италии изъято 1,5 миллиона опасных рождественских игрушек

Сегодня, 16 ноября, в итальянском Турине правоохранительные органы изъяли примерно полтора миллиона игрушек, признанных опасными для здоровья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на TgCom24, стоимость конфискованных товаров составляет два миллиона евро. Отмечается, что одной из причин изъятия является превышающее норму содержание фталатов в игрушках. Отравление этим веществом, являющимся эфиром фталиевой кислоты, может привести к нарушениям в эндокринной системе.

Годом ранее в Риме была проведена схожая операция. Тогда конфисковали коло семи миллионов игрушек на десять миллионов евро. Задержаны были несколько китайских предпринимателей.