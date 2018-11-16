В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко

Поиском доказательств причастности Украины к убийству экс-главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко занимаются на местах, и в Кремле нет оснований не доверять такому расследованию.

На вопрос, будет ли российская сторона предоставлять доказательства причастности Украины к убийству, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Не могу сказать". "Этим занимаются следственные органы самой республики", - напомнил он.

"По всей видимости, по мере получения конкретики, результаты этого следствия они не будут держать в тайне, - продолжил представитель Кремля. - Мы слышали заявления, в которых говорится о достаточно очевидных свидетельствах...".

На вопрос, доверяет ли российская сторона полностью расследованию на месте, Песков сказал: "У нас нет оснований не доверять этому расследованию".