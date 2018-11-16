В ПФР разъяснили, нужно ли пенсионерам уволиться до 2019 года

В последнее время участились случаи распространения информации, что работающие пенсионеры, которые не уволятся до 2019 года, якобы, потеряют право на выплату пенсии. В Пенсионном фонде РФ (ПФР) "Российской газете" рассказали, что данные сведения не соответствует действительности.

"Все нынешние получатели пенсионных выплат, то есть действующие пенсионеры, продолжат получать назначенные пенсионные выплаты в 2019 году независимо от трудоустройства", - подчеркнули в ведомстве. И уточнили, что никогда не давали информацию, что человек должен уволиться, чтобы сохранить право на пенсию в следующем году.

Если человек захочет оставить работу, это его законное право, и оно никак не прекращает выплаты положенной по закону пенсии. "Напротив, в случае прекращения работы пенсионер получает все прошедшие за время трудоустройства индексации", - добавили в ПФР.

Напомним, что по действующему законодательству после завершения трудовой деятельности страховая пенсия пересматривается и выплачивается человеку с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения пенсионером трудовой деятельности.

Пенсию с учетом индексации человек начнет получать через три месяца после увольнения с работы, но с доплатой за эти три месяца. Это связано со сроками, в течение которых ПФР получает от работодателей сведения, необходимые для перерасчета.

Например, если пенсионер прекратит работу в декабре этого года, то с 1 января 2019 года размер пенсии будет пересмотрен с учетом всех пропущенных индексаций за 2016, 2017 и 2018 годы, а также с учетом индексации с 1 января 2019 года. Таким образом, новый размер пенсии гражданин получит в марте.