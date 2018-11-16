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16.11.2018 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать "правильный" творожный сырок

Текст: Марина Гусенко
Творожные глазированные сырки станут объектом исследования Роскачества. Эксперты узнают, есть ли в них антибиотики, консерванты, стабилизаторы, ароматизаторы, искусственные красители, растительные жиры. А также разберутся, из чего они состоят - из творога или творожной массы, полезно ли их есть самим и кормить ими детей.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Тестировать будут глазированные сырки 30 популярных брендов отечественного производства. Результаты исследования будут готовы в начале следующего года. А пока эксперты подробно изучают творожные сырки, специалисты Роскачества объяснили, как выбрать самый лучший из них.

Первым делом, надо внимательно прочитать название продукта. Если он изготовлен по ГОСТу, то должен называться "сырок творожный глазированный". Если название именно такое, он должен быть произведен из натурального творога.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Потом нужно изучить состав. "Правильный" сырок сделан из творога, сахара и глазури. Кроме того, в состав могут входить сливочное масло и сливки. Впрочем, ГОСТ допускает наличие в продукте натуральных ароматизаторов и красителей. Также производители могут добавить орехи, какао, ванилин, халву, сгущенное молоко. А вот крахмал, каррагинан, камедь, растительные жиры - нет.

Следует осмотреть внешний вид сырка. Он может быть прямоугольной, цилиндрической, шарообразной, овальной формы. Главное, чтобы продукт был цельным, и форма не была нарушена. Поверхности сырка должна быть покрыта гладкой глазурью равномерно. А творожная масса внутри должна быть белой или с кремовым оттенком.

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