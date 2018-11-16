В состав ВДВ войдут три новых подразделения

В формирования Воздушно-десантных войск России в ближайшее время будут включены три новых подразделения, заявил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников. Речь, по его словам, идет об армейской авиации, а также о подразделениях противовоздушной и противоракетной обороны.

В качестве причин подобного усиления названы прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности страны, которые, по словам высокопоставленного военного, "приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства".

"Для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты Вооруженных Сил РФ, - передает ТАСС заявление Вязникова на встрече с военными атташе. - В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения".