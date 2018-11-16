В США обвиняемый в рассылке бомб заявил о своей невиновности

Цезарь Сейок, обвиняемый в США в отправлении посылок со взрывными устройствами известным оппонентам президента Дональда Трампа, свою вину не признал.

Судебное заседание состоялось в четверг в Нью-Йорке. На нем 56-летний Сейок заявил, что он невиновен по всем пунктам обвинения, сообщает Reuters. Как постановил судья Джед Ракофф, слушания по существу по данному делу начнутся в июле 2019 года, пишет ТАСС.

По версии следствия, Сейок разослал по почте 15 самодельных бомб. Все они были отправлены политикам, чиновникам, представителям финансового мира и творческих кругов, которые в разное время критиковали действующего президента. Ни одна из посылок не взорвалась.

Задержанный обвиняется по 30 пунктам, включая множество эпизодов использования оружия массового уничтожения, а также транспортировку взрывных устройств из одного штата в другой. Ранее сообщалось, что Сейоку грозит до 58 лет тюрьмы.