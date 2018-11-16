В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова

Следствие по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова завершено в Турции, обвинительное заключение направлено в прокуратуру. По данным агентства Anadolu, если акт будет утвержден, то дело будет передано в суд.

Андрея Карлова застрелили в Анкаре 19 декабря 2016 года во время выступления на церемонии открытия фотовыставки о России. Нападавший - сотрудник полиции Мевлют Алтынташ - был ликвидирован на месте преступления, пишет РИА Новости.

По делу об убийстве российского дипломата арестованы десять человек. Турецкие власти возлагают ответственность за это преступление на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Андрею Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.