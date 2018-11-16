Винницкое духовенство не пошло в поместную церковь от Константинополя

Винницкое духовенство не поддержало своего правящего архиерея митрополита Симеона (Шостацкого), решившего и заявившего о том, что будет участвовать в "объединительном" соборе по созданию Украинской церкви, независимой от Москвы, но зависимой от Константинополя.

"Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви как самоуправляемой с правами независимости и самостоятельности, осуждаем грубое антиканоничное вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и выражаем всецелую поддержку предстоятелю нашей Церкви Блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины", - цитирует решение экстренного собрания духовенства Винницы агентство "Интерфакс".

Это решение подписали 42 участника собрания из 44 присутствующих, это подавляющее большинство духовенства города. Духовенство пригласило к участию в своем собрании и правящего архиерея Симеона, настроившегося на другой курс, но он отказался прийти на встречу.

Напомним, что Винницкий митрополит - единственный из епископов канонической УПЦ не поставил подпись под итоговым документом Архиерейского Собора от 13 ноября, отказавшегося от присоединения к Константинополю, осудившего действия Константинопольского патриархата и разорвавшего с ним евхаристическое общение, зато поехал с двумя другими иерархами УПЦ на закрытую встречу к президенту Украины.

А духовенство Винницкой епархии заявило о полной поддержке решений Собора канонической УПЦ от 13 ноября. Оно обратилось к митрополиту Симеону с просьбой 19 ноября созвать собрание, чтобы "общеепархиальным голосованием поддержать эти решения Собора епископов и явить общецерковное единство перед лицом будущих испытаний".