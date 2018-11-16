Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу были предъявлены обвинения в США.

Как сообщает The Washington Post, информация об обвинениях Ассанжу была раскрыта непреднамеренно помощником прокурора Келленом С. Дуайером.

Ранее The Wall Street Journal писал о готовности американского министерства юстиции предъявить Ассанжу обвинения.

Напомним, что Джулиан Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году после обвинений Швеции в домогательстве и насилии. Наибольшую опасность для основателя WikiLeaks представляет депортация в Штаты, где ему грозит серьезное наказание за публикацию в общем доступе секретных материалов.