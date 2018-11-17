Более двух тысяч немцев потребовали отставки Меркель в Хемнице

Около 2,5 тысяч человек вышли на демонстрацию против канцлера ФРГ Ангелы Меркель и проводимой ею политики.

Акция прошла недалеко от здания, в котором Меркель встречалась с читателями газеты Freie Presse. Безопасность обеспечивали почти две тысячи полицейских, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA. "Меркель ограбила страну. Предатель народа. Проваливай!", - скандировали протестующие.

Отметим, что именно в Хемнице три месяца назад прошла серия протестных акций, поводом для которых послужило убийство мигрантами гражданина ФРГ.