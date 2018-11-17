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17.11.2018 13:55
Рубрика: В мире

Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать ФК "Монако"

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев намерен продолжать поддерживать развитие футбольного клуба "Монако". У него нет планов по продаже команды. Об этом рассказал представитель предпринимателя.

ФК "Монако" выступил с заявлением по задержанию Рыболовлева

- Что касается ФК "Монако", Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году, - цитирует РИА Новости его слова.

Напомним, Дмитрий Рыболовлев был задержан в Монако. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Спустя некоторое время бизнесмена освободили. В конце прошлой недели он прилетел в Россию, где и находится до сих пор.

Минувшим летом в футбольный клуб "Монако", президентом которого является Рыболовлев, перешел футболист сборной России Александр Головин.

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