Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать ФК "Монако"

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев намерен продолжать поддерживать развитие футбольного клуба "Монако". У него нет планов по продаже команды. Об этом рассказал представитель предпринимателя.

- Что касается ФК "Монако", Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году, - цитирует РИА Новости его слова.

Напомним, Дмитрий Рыболовлев был задержан в Монако. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Спустя некоторое время бизнесмена освободили. В конце прошлой недели он прилетел в Россию, где и находится до сих пор.

Минувшим летом в футбольный клуб "Монако", президентом которого является Рыболовлев, перешел футболист сборной России Александр Головин.