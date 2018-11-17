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17.11.2018 20:43
Рубрика: Спорт

Двое российских судей назначены на матчи Лиги наций

Текст: Данила Жиляев

Двое российских судей получили назначения на матчи Лиги наций УЕФА. На играх турнира будут работать бригады во главе с Сергеем Карасевым и Виталием Мешковым.

Фото: REUTERS
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Оба арбитра имеют большой опыт работы на международных матчах, хотя у Карасева послужной список, конечно, богаче: его бригады обслуживали встречи на Олимпиаде-2016, в финальных стадиях ЧМ-2018 и Евро-2016, а также в еврокубках, не говоря уже о различных квалификационных раундах.

Но и Мешков неоднократно работал на международных матчах, хоть в основном это были игры молодёжных команд - к примеру, в Юношеской лиге УЕФА или в отборочном турнире чемпионата Европы среди игроков до 21 года.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Но во вновь созданном турнире - Лиге наций - для обоих арбитров это будет дебют. Как сообщает пресс-служба УЕФА, бригада Карасева назначена на матч между Португалией и Польшей. Сергею будут помогать на бровках Игорь Демешко и Андрей Лунев, дополнительные ассистенты - Сергей Иванов и Владимир Москалев, резервный рефери - Валерий Данченко.

Виталий Мешков же рассудит Мальту и Фарерские острова. Линейными арбитрами на этот матч назначены Антон Аверьянов и Дмитрий Мосякин, судьи за воротами - Сергей Лапочкин и Михаил Вилков, резервный арбитр - Максим Гаврилин. 

Спорт Футбол Лига наций Спортивные организации УЕФА Лига наций УЕФА 2018/2019
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