Епископов УПЦ начали приглашать на "беседы" в СБУ

Киевские власти перешли к прямым угрозам в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Отдельных служителей приглашают на "беседу" в СБУ, сообщил глава юридического отдела церкви, протоиерей Александр Бахов.

По его словам, служителям бояться не следует. Такой формы общения, как "разговор", в законе нет. Он посоветовал посещать ведомство с адвокатом.

"Вы имеете право знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого! А "приглашение" просите присылать по почте способом, предусмотренным законодательством", - написал священник в Facebook.

Напомним, представители Константинопольского патриархата при поддержке властей Украины ведут подготовку к проведению так называемого объединительного собора. Между тем собор епископов канонической УПЦ отказался от участия в этом процессе.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отвергает попытки соблазнить УПЦ статусом "поместной церкви". "То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием "поместная церковь" - это та приманочка, на которую Церковь не клюет", - особо отметил митрополит.