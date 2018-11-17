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Евгения Осина похоронят на деньги продюсера "Ласкового мая"

Поп-музыка
    17.11.2018, 21:58
Текст:   Олег Усков

Музыкант Евгений Осин, скончавшийся сегодня в Москве на 55-м году жизни, будет похоронен 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с певцом состоится там же. Об этом РИА Новости сообщил создатель проекта "Ласковый май", продюсер Андрей Разин.

Фото: PhotoXPress.ru
Продюсер "Ласкового мая" рассказал о состоянии Осина перед смертью

"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, вторник. Прощание будет там же, на Троекуровском", - приводит агентство слова Разина. Добавившего, что он берет все траурные расходы на себя.

Тело музыканта обнаружила его младшая сестра Альбина Осина, приехавшая домой к брату и открывшая дверь своим ключом, обеспокоенная, что он не выходит на связь. Как сообщил канал РЕН ТВ, перед смертью Евгений пил в течение недели.

Ранее Разин рассказал, что в последнее время Осин очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, отказывали почки и ноги. 

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