Евгения Осина похоронят на деньги продюсера "Ласкового мая"

Музыкант Евгений Осин, скончавшийся сегодня в Москве на 55-м году жизни, будет похоронен 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с певцом состоится там же. Об этом РИА Новости сообщил создатель проекта "Ласковый май", продюсер Андрей Разин.

"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, вторник. Прощание будет там же, на Троекуровском", - приводит агентство слова Разина. Добавившего, что он берет все траурные расходы на себя.

Тело музыканта обнаружила его младшая сестра Альбина Осина, приехавшая домой к брату и открывшая дверь своим ключом, обеспокоенная, что он не выходит на связь. Как сообщил канал РЕН ТВ, перед смертью Евгений пил в течение недели.

Ранее Разин рассказал, что в последнее время Осин очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, отказывали почки и ноги.