Фигурист Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл соревнования одиночников на московском этапе Гран-при, который проходит в "Мегаспорте".

После блестящего проката короткой программы Ханю не удалось идеально справиться с произвольной, но по итогам двух выступлений он остался лидером (278,42 балла).

Второе место занял Морис Квителашвили из Грузии, который работает с тренером Алины Загитовой Этери Тутберидзе. Он набрал 248,58 балла. "Бронза" на счету еще одного японца Кадзуки Томоно - 238,73.

Россиянин Михаил Коляда второй раз остался по итогам этапа Гран-при четвертым (225,42 балла). Такой же результат он показал на турнире в Хельсинки.

Коляда, который является призером чемпионатов мира и Европы прошлого сезона, после исполнения произвольной программы признался, что прокат в Москве дался ему очень тяжело в физическом плане.

Андрей Лазукин занял седьмое место (215,78), Артур Дмитриев - 11-е (189,58).