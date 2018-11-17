Российская фигуристка Евгения Тарасова получила травму на тренировке в субботу в преддверии произвольной программы на этапе Гран-при в Москве. Она упала и ударилась челюстью об лед.

Инцидент произошел, когда Евгения, вместе со своим партнером Владимиром Морозовым, набирая скорость вдоль борта, столкнулась с соотечественником Александром Коровиным. Спортсменке оказали помощь, но она не смогла закончить тренировку.

"Женю отправляем в больницу, нужно наложить швы в район челюсти", - сказала тренер нашей спортивной пары Нина Мозер, чьи слова приводит "Р-Спорт".

Впрочем, несмотря на эту неприятность, россияне все же планируют выступить в произвольной программе - после короткой, напомним, Тарасова и Морозов идут в лидерах. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган и тренер Максим Траньков подтвердили, что повреждение не помешает Тарасовой выступить.