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17.11.2018 17:15
Рубрика: Спорт

Юдит Полгар о матче Карлсен-Каруана: Они будут биться, как львы

Текст: Анна Каляева (Лондон)

Позади ровно половина дистанции матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в эти дни в Лондоне. За высший титул сражаются действующий чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен и претендент на звание, американец итальянского происхождения Фабиано Каруана. К экватору поединка игроки подобрались с равным счётом - 3:3.

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Пока шахматисты расходились после игр только с одним результатом: все шесть партий завершены вничью. И хотя некоторые эксперты и зрители назвали матч "скучным", сложившийся расклад поединка не позволяет говорить о царящем на нём мирном затишье. Первая и шестая партии противостояния по своей содержательности и развитию событий способны поспорить с любой результативной партией. В последней американец Каруана чуть было не переиграл чемпиона Карлсена.

Красивой и эмоциональной борьбы на матче ожидает венгерский гроссмейстер Юдит Полгар. Сильнейшая женщина-шахматистка в истории поделилась с "Российской газетой" своими впечатлениями от поединка.

- Юдит, в шестой партии всем очень хотелось наконец-то увидеть результат. Разумны ли были эти ожидания или зрители просто устали от ничейных исходов?

Юдит Полгар: Совершенно разумны! Если кто мог претендовать на победу в шестой партии, то это, очевидно, только Фабиано. Выйдя из абсолютно равного дебюта, он смог повернуть игру в свое русло и подкрасться очень близко к победе. Он играл точно и агрессивно. 

- Возможно, Карлсен слишком рано начал тешиться мыслью о том, что ничья у него в кармане?

Юдит Полгар: Не думаю. Дела Карлсена реально пошатнулись, когда Каруана начал наступать 21. … с5. Думаю, в своей голове Магнус "играл в пинг-понг" от мысли к мысли: стоит ли разменивать фигуры, упрощать позицию и находить выход на ничью или же совершать наступательные боевые действия. Ещё бы! Ведь Магнус помнит, что играет с номером два мирового рейтинга (смеётся).

Фото: Анна Каляева
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- Каковы же тогда мысли Каруаны, который играет с номером один?

Юдит Полгар: Предполагаю, подобные сомнения испытывают оба игрока. Каждый из них и проявляет осторожность, и совершает просчёты. У Фабиано самый крупный просчёт случился в первой партии, у Магнуса - в шестой. Здесь Карлсен понял, что просчитался, когда остался против вражеской фигуры с двумя пешками. Но зато как захватывающе было наблюдать за его громадным спасительным манёвром с дальнейшим построением "крепости!".

- И тем не менее: когда ожидать результативной партии?

Юдит Полгар: То, что мы наблюдали в первой и шестой партиях - это была пограничная с результатом стадия, сложная и красивая игра. Но чтобы результат случился, должна наступить следующая стадия, ещё сложнее и глубже. Вы видите, как сражаются игроки. Даже после нескольких часов игры, если у них возникает сложная ситуация, они без жалости к себе черпают свои внутренние ресурсы, чтобы бороться до конца. Они будут сражаться, как львы, прежде чем один из них уступит. Каждый из них отдаст всю свою силу и энергию, прежде чем сдаст игру.

- Хватит ли при таком расходе им ресурсов до конца матча?

Юдит Полгар: Даже не сомневаюсь в этом. Каждый день они приходят на игру с новыми идеями, новыми попытками бороться. Приходят именно за тем, чтобы переживать одну сложность за другой.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Юдит Полгар вместе со своей соотечественницей международным мастером Анной Рудольф являются официальными комментаторами 56-го матча за звание чемпиона мира по шахматам. Во все игровые дни они ведут непрерывные эфиры из специальной студии на лондонской площадке The College, где проходит матч. Посетители The College могут не только вживую наслаждаться комментариями высококлассного женского дуэта, но и принимать участие в процессе. Шахматистки постоянно оживляют публику, предлагая зрителям проголосовать за следующий ход поединка, много шутят и с удовольствием отвечают на многочисленные вопросы любителей шахмат. В студии "венгерского дуэта" всегда аншлаг.

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном (Норвегия) и Фабиано Каруаной (США) начнётся 18 ноября в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что после шестой партии у игроков произойдет перемена цвета. Фабиано Каруана, который по жребию начинал матч белыми фигурами, сыграет седьмую партию черным цветом во второй раз подряд. У чемпиона мира Магнуса Карлсена во второй раз подряд будут белые фигуры. Призовой фонд матча - 1 миллион евро.

Спорт Шахматы
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