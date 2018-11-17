Конькобежец Кулижников выиграл "золото" на этапе КМ в Японии

В Японском Обихиро продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. Во второй день соревнований "золото" завоевал россиянин Павел Кулижников.

Он стал лучшим на дистанции 500 метров, показав время 34,619 секунды. Второе место занял японец Рехэй Хага, а третьим финишировал норвежец Ховар Лорентсен.

Отметим, что эта золотая медаль стала для российских спортсменов уже третьей на этапе в Японии.

Ранее победу в командной гонке одержала мужская сборная России, а затем дистанцию 1500 м выиграл Денис Юсков.