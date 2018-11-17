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17.11.2018 14:13
Рубрика: Экономика

Купить станки за рубежом можно будет только с разрешения Минпромторга

Текст: Надежда Толстоухова
Минпромторг разработал проект постановления Правительства РФ, устанавливающий запрет на покупку иностранных станков и оборудования для государственных нужд. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Как следует из пояснительной записки, проект постановления является продолжением ранее действовавших аналогичных постановлений №9 от 14 января 2017 года, №1224 от 24 декабря 2013 года и №56 от 7 февраля 2011 года. Он содержит несколько усовершенствований и устраняет неоднозначные формулировки в документах-предшественниках.

Минпромторг: Обязательная маркировка товаров не скажется на их цене

В новом документе по-прежнему сохраняется установленный впервые в 2011 году запрет покупку произведенных за границей станков и оборудования для нужд обороны страны и безопасности государства. Исключение составляют лишь случаи, когда такие товары на территории России не производятся совсем. Дальше следует главная новелла документа: если раньше для того, чтобы купить за границей не имеющий аналогов в России станок, нужно было получить заключение Минпромторга, то теперь необходимо будет прямое разрешение этого министерства.

"Данное изменение обусловлено прежде всего правоприменительной практикой, а также необходимостью конкретизации и однозначности обозначения документа, ввиду того, что наименование "заключение Минпромторга России" применяется в ряде других смежных нормативно-правовых актов", - говорится в пояснительной записке.
Минпромторг спрогнозировал рост объема производства в станкостроении

Кроме того, проект постановления определяет, каким документом можно будет подтвердить производство оборудования на территории ЕАЭС. Им станет сертификат по форме СТ-1. "Применение единой формы подтверждающего документа - сертификата о происхождении товара формы СТ-1, определённого Правилами, позволит соблюдать со стороны Российской Федерации принципы национального режима, предусмотренные Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - считают авторы проекта постановления.

Все необходимые для покупки оборудования документы можно будет подать через государственную информационную систему промышленности (ГИСП). На этой же платформе будут формироваться реестры продукции, произведенной на территории России и ЕАЭС.

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