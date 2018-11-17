Россиянка Лагно вышла в финал женского чемпионата мира по шахматам

Россиянка Екатерина Лагно вышла в финал женского чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске. В решающем противостоянии она сразится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Соперницей Лагно в полуфинале стала украинка Мария Музычук, и в первых двух партиях победительница выявлена не была. Спортсменкам пришлось играть тай-брейк, где сильнее оказалась Екатерина - она выиграла с общим счетом 3:1.

До полуфинала добралась и другая представительница России Александра Костенюк. Она, однако, не смогла сломить сопротивление Цзюй Вэньцзюнь и выбыла из борьбы.

Финальный матч будет состоять из четырех партий с классическим контролем времени, при этом выиграет та шахматистка, которая наберет 2,5 или более очков. Если счет будет равным, сильнейшую определит тай-брейк. Отметим, что финал Лагно начнет черными фигурами.