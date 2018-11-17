Лавров: "Турецкий поток" может пройти через Сербию

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил возможность подключения Сербии к "Турецкому потоку" в ходе интервью газете "Сербский телеграф".

"В настоящее время прорабатываются различные возможности продолжения газопровода по европейской территории, в том числе по маршруту Болгарии, Сербии, Венгрии с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене", - отметил Лавров.

По словам министра, Москва учитывает печальные уроки "Южного потока". В этой связи российская сторона приступит к соответствующей работе только после получения твердых гарантий от профильных структур Евросоюза.

Глава МИД РФ отметил, что взаимодействие в энергетической сфере является одним из приоритетных направлений сотрудничества с Белградом. Ведущие российские компании находятся в тесном контакте с сербскими партнерами. Согласование конкретных шагов осуществляется по линии межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним "Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.