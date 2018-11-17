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17.11.2018 10:15
Рубрика: Власть

Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России

Текст: Александр Саможнев
Страны Запада предпринимают упорные попытки превратить Балканский полуостров в плацдарм против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Сербский телеграф".
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем", - особо отметил министр.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По словам Лаврова, российская сторона рассмотрит любой приемлемый для Сербии вариант урегулирования с Косово. "Если в Белграде сочтут приемлемым для Сербии какой-либо вариант урегулирования, мы будем готовы рассмотреть его в конструктивном ключе", - подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров пояснил, что позиция России по Косово опирается на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. При этом Москва неизменно будет оказывать содействие в отстаивании законных интересов Сербии и по двусторонней линии, и в международных организациях.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Сербия Правительство МИД
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